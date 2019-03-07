В Москве в третий раз проходит акция "ЕГЭ всей семьей"

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. В Моксве третий год проходит акция "ЕГЭ всей семьей". В ее рамках родители столичных школьников могут испытать на себе процедуру государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников. В демонстрационном тестировании по математике принял участие корреспондент ТАСС.

По всей строгости ЕГЭ

Организатором столичной акции стал Московский центр качества образования (МЦКО), процедура проходила в здании городского департамента образования и науки по всем правилам реального экзамена. После регистрации организаторы запускали участников акции в экзаменационный зал.

Перед входом в аудиторию экзаменуемые сдали телефоны и все личные вещи после чего им выдали несколько чистых листов А4 и две черные гелевые ручки.

"Сегодня будет несколько сокращенный вариант ЕГЭ, получасовой, но все равно он позволит вам ознакомиться с тестированием. Мы проведем ЕГЭ по базовой математике", - сказал, обращаясь к участникам акции, директор МЦКО Павел Кузьмин.

За дисциплиной во время экзамена следили организаторы. Также в аудиториях работали камеры видеонаблюдения.

Реакция родителей

В беседе с корреспондентом ТАСС большинство участников акции сообщили, что сочли экзамен несложным и вполне выполнимым для 11-классника. Родители школьников объяснили свое решение пройти тестирование желанием лучше понять своих детей.

"Интересно, необычно, я рада, что уделила этому время. Волнения не было, я поняла, что еще что-то помню из базовой математики. Вряд ли после тестирования я смогу помочь сыну в подготовке - в старших классах дети уже самостоятельно готовятся к экзаменам, но это поможет нам лучше понимать друг друга", - сказала мать 11-классника Елена Казанцева, добавив, что сама рассчитывает набрать на ЕГЭ не меньше 90 баллов.

В акции приняла участие актриса театра на Малой Бронной Ольга Вяземская. "Очень здорово, что нам предоставили возможность стать ближе к нашим детям, теперь я спокойна за ребенка. Ведь я знаю, как мой сын волнуется - у нас будет профильный экзамен по математике, и мы все время готовимся к ней", - сказала она.

Результаты акции

Организаторы акции отмечают, что мероприятие помогает родителям избавиться от страха за своих детей перед экзаменом.

"Часто родители волнуются за выпускников больше, чем они сами. С помощью семейной сдачи ЕГЭ мы помогаем родителям избавиться от страхов, а детям - с помощью многократных тренировок достичь роста над собой и высоких результатов. И еще это возможность значительно улучшить отношения в семье", - сказал Кузьмин по итогам встречи.

Результаты экзамена будут высланы на электронную почту участников акции. В них будет указан процент выполнения работы, перечень всех заданий и правильность их решения.

Акция "ЕГЭ всей семьей" продлится до 10 марта. Родители и члены семей московских школьников могут бесплатно проверить свои знания в Центрах независимой диагностики в Москве на улицах Бехтерева, Пилота Нестерова и в Зеленограде. Посмотреть график проведения мероприятий и пройти электронную регистрацию на участие в них можно на официальном сайте МЦКО. Желающие могут выбрать ЕГЭ по русскому, базовой и профильной математике и другим предметам.