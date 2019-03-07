Супермаркеты Москвы присоединятся к акции "День без турникетов"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Супермаркеты "Ашан Сити Капитолий" и "Азбука Вкуса" в Москве присоединятся ко второй в этом году акции "День без турникетов", позволяющая посетить столичные предприятия и увидеть процесс производства, она пройдет с 14 по 16 марта. Об этом в четверг сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"В этот раз "День без турникетов" объединит не только технопарки, креативные пространства и инновационные компании, но и крупные торговые площадки. <…> В "Ашан Сити Капитолий" пройдет обзорная экскурсия по торговому залу, в ходе которой можно будет узнать об особенностях работы крупного супермаркета в digital-эпоху. <…> Посетители экскурсии в магазине "Азбука Вкуса" в Москва-Сити смогут увидеть собственное производство ретейлера, работу кухни и торгового зала", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках акции можно будет посетить "Карамельную мануфактуру", часовой завод "Ракета", магазин экобренда Like Lodka. Желающим принять участие в экскурсиях нужно зарегистрироваться на сайте Turniketov.net.

"Для нас очень важно показывать, как устроен бизнес в Москве. Мы рассчитываем, что каждый участник акции сможет найти для себя интересную экскурсию или мастер-класс и "заглянуть за кулисы" современной, инновационной Москвы", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.

Впервые акция "День без турникетов" прошла в Москве в 2012 году, с тех пор участниками стали свыше 75 тыс. человек и более 135 инновационных производств столицы. В 2019 году власти Москвы проведут восемь акций "День без турникетов".