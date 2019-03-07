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Жителей Москвы попросили пересесть на общественный транспорт из-за пробок перед 8 марта

Пробки возможны вблизи больших торгово-развлекательных центров и цветочных рынков

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Автомобилистов Москвы попросили пользоваться общественным транспортом в четверг из-за пробок в преддверии 8 Марта. Выезжать за город на личных автомобилях рекомендуется после 20:00, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Как отмечается, 7 марта вечерний час пик  будет смещен в связи с коротким рабочим днем. "Для поездок по городу ЦОДД настоятельно рекомендует пользоваться городcким транcпортом в течение рабочего дня, а выезжать из города на личных автомобилях комфортнее всего поcле 20 часов", - говорится в сообщении.

В связи с поездками жителей Москвы на праздничные дни за город ЦОДД прогнозирует во второй половине дня затруднения на вылетных магистралях по направлению в область. Помимо этого, пробки возможны вблизи цветочных рынков и больших торгово-развлекательных центров.

 

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