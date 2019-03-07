Девять новых остановок откроются на МЦД-1 и МЦД-2 в 2020-2021 годах

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Девять новых остановочных пунктов откроются на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД) "Одинцово - Лобня" и "Нахабино - Подольск" в 2020-2021 годах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Российских железных дорог".

"В 2020-2021 годах планируется открытие девяти новых остановочных пунктов на МЦД-1: Дмитровская, Петровско-Разумовская, Илимская и на МЦД-2: Волоколамская, Пойма, Марьина Роща, Печатники, Курьяново, Котляково", - сообщили в компании.

В пресс-службе добавили, что ТПУ "Котляково" будет возведен с нуля с необходимой инфраструктурой. Им будут пользоваться пассажиры Павелецкого направления и аэропорта Домодедово, добирающиеся на железнодорожном транспорте.

Также к запуску МЦД-1 и МЦД-2 в конце 2019 года благоустроят платформы на Белорусском, Савеловском и Курском вокзалах и станции Царицыно. По итогам полной реализации I и II этапа проектов МЦД все остановочные пункты диаметров будут переоборудованы по новому стандарту: будут сделаны навесы на всю длину платформ, обустроены теплые кассовые зоны, пешеходные переходы будут в закрытом контуре, появится интерактивная навигация, а тоннели будут оснащены лифтами и эскалаторами.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" запустят уже в конце 2019 - начале 2020 года. Позже планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного, и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. График работы МЦД будет выстроен как в метро - с 05:30 утра до 01:00 ночи.

Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять- шесть минут в часы пик, а для комфортной интеграции диаметров с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.