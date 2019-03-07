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Власти Москвы одобрили строительство второй канатной дороги

Отмечается, что ее длина составит 2,3 км

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Градостроительная земельная комиссия Москвы (ГЗК) на заседании в четверг одобрила строительство второй канатной дороги, которая пройдет над Химкинским водохранилищем от станции метро "Сходненская" до станции "Речной вокзал", сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"На заседании 7 марта 2019 года Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина одобрила условия заключения концессионного соглашения в отношении проектирования, создания и эксплуатации пассажирской канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что канатная дорога длиной 2,3 км соединит соседние районы - Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем, сократив время в пути для пассажиров общественного транспорта в 5-6 раз - с 45 до 7-10 мин.

Первая канатная дорога в Москве открылась 27 ноября 2018 года. Маршрут фуникулера проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Общая протяженность дороги превышает 700 м.

Подъемник может перевозить 1,6 тыс. пассажиров в час. На канатной дороге три станции: на улице Косыгина, на Воробьевской и Лужнецкой набережных. Благодаря подъемнику от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" можно добраться за пять мин.

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