Основные проектные решения МЦД-3 и МЦД-4 разработают в 2019 году

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Основные проектные решения двух следующих Московских центральных диаметров МДЦ-3 "Крюково - Раменское" и МДЦ-4 "Апрелевка - Железнодорожный" разработают в 2019 году, решение об их создании принято. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" запустят в конце 2019 - начале 2020 года, их создание уже ведется. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По подсчету экспертов реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

"Уже сейчас принято решение об организации двух последующих диаметральных маршрутов: МЦД-3 "Крюково (Зеленоград) - Раменское" и МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожная". В текущем году по ним планируется разработка основных проектных решений", - сказали в пресс- службе.

В компании отметили, что финансирование проекта запланировано РЖД и правительством Москвы на паритетной основе. "В настоящее время ведется согласование перечня объектов строительства, а соответственно, и объема потребного финансирования", - добавили в пресс-службе.