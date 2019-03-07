Москвичам посоветовали не беспокоить совят в парках

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин посоветовал не беспокоить птенцов серых неясытей, которые начали появляться на природных территориях Москвы с конца февраля-начала марта, если за ними присматривают родители и им не грозит опасность. Об этом он сказал ТАСС.

"Надо наблюдать, не подходя близко, иначе можно отпугнуть родителей. Если видите родителей, надо уходить как можно быстрее и не мешать. Во-вторых, надо посмотреть, целый ли птенец, симметричные ли у него крылья. Если в экстерьере есть асимметрия, то значит, есть травма, то нужно вмешиваться, можно передать птенца к нам в "Орнитарий", - сказал он.

Мишин добавил, что также птенцам может угрожать опасность со стороны других животных, чаще всего ворон: если они собираются вокруг совенка, то могут его заклевать насмерть. В этом случае птицу можно подобрать и отнести специалистам.

Он отметил, что в целом ситуация, когда совенок оказывается на земле - нормальная, потому что эти птенцы очень любознательные и подвижные, могут сами слететь вниз. Родители продолжают их охранять и подкармливать на земле.

Однако бывают ситуации, когда выводок состоит из 3-4 птенцов, и старшие могут вытолкнуть кого-то из гнезда, чтобы самим иметь больше шансов вырасти. Мишин допустил, что такого совенка-изгоя, если к тому же он получил при падении травму или ему угрожает опасность, можно передать в "Орнитарий" или забрать домой и попробовать выходить. Орнитолог отметил, что выращенные людьми в домашних условиях птицы в большинстве своем оказываются ручными и не приспособленными к возвращению в дикую природу.

"Сейчас идут серые неясыти, у них начали появляться выводки дней десять назад, не больше. В середине-конце марта будут птенцы ушастых сов, они еще забавнее и их тоже много", - добавил Мишин.