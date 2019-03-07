{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зоны красоты открыли для женщин в канун 8 марта в метро Москвы

Они работают на шести станциях подземки

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский метрополитен в канун Международного женского дня устроил на шести станциях метро бьюти-зоны, где женщины могут бесплатно сделать укладку волос и макияж, сообщила журналистам замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Для пассажирок организованы бьюти-зоны на шести станциях метро, где специалисты делают девушкам профессиональные укладки и макияж. Мы уверены, что те сюрпризы, которые мы приготовили, обязательно порадуют наших пассажирок", - сказала Темникова, открывая площадку на станции "Площадь революции".

Также бьюти-зоны в канун праздника работают на станциях "Курская", "Парк Культуры", "Комсомольская" Кольцевой линии, "Киевская" Арбатско-Покровской линии и "Пушкинская".

Теги
Россия
За безопасностью на матче ЦСКА - "Рубин" в Москве будут следить более 1 тыс. специалистов
Матч пройдет на стадионе ВЭБ "Арена" 9 марта
Читать полностью