Собянин заявил, что график движения поездов московского метро точен на 99,99%

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Движение поездов в Московском метрополитене "точное, как часы", написал в четверг в своем акаунте в Twitter мэра Москвы Сергей Собянин, добавив, что это "лучший показатель в мире".
"Ежедневно пассажиров московского метро перевозят больше 12 тыс. поездов. Они точные, как часы: график движения выполняется на 99,99%. Такого нет нигде в мире", - отметил он. По словам мэра, для бесперебойной работы метрополитена в ночные часы подготовку поездов и путей проводят 10 тыс. сотрудников.
Ежедневно пассажиров #мосметро перевозят больше 12 тысяч поездов. Они точные, как часы: график движения выполняется на 99,99%. Такого нет нигде в мире! Чтобы работа метро была бесперебойной, ночью поезда и пути готовят 10 тысяч сотрудников. pic.twitter.com/PvJVCZAvHM— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 марта 2019 г.
Метрополитен - самый популярный городской вид транспорта в Москве. Его доля в перевозке пассажиров в столице превышает 50%. По объему пассажиропотока входит в пятерку наиболее загруженных метрополитенов мира. По состоянию на 1 января 2019 года московское метро включает в себя 224 станции на 14 линиях общей протяженностью около 381 км.