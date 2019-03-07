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Собянин заявил, что график движения поездов московского метро точен на 99,99%

Также мэр Москвы отметил, что ежедневно пассажиров подземки перевозят свыше 12 тыс. поездов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Движение поездов в Московском метрополитене "точное, как часы", написал в четверг в своем акаунте в Twitter мэра Москвы Сергей Собянин, добавив, что это "лучший показатель в мире".

"Ежедневно пассажиров московского метро перевозят больше 12 тыс. поездов. Они точные, как часы: график движения выполняется на 99,99%. Такого нет нигде в мире", - отметил он. По словам мэра, для бесперебойной работы метрополитена в ночные часы подготовку поездов и путей проводят 10 тыс. сотрудников.

Метрополитен - самый популярный городской вид транспорта в Москве. Его доля в перевозке пассажиров в столице превышает 50%. По объему пассажиропотока входит в пятерку наиболее загруженных метрополитенов мира. По состоянию на 1 января 2019 года московское метро включает в себя 224 станции на 14 линиях общей протяженностью около 381 км.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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