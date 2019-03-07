Собянин заявил, что график движения поездов московского метро точен на 99,99%

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Движение поездов в Московском метрополитене "точное, как часы", написал в четверг в своем акаунте в Twitter мэра Москвы Сергей Собянин, добавив, что это "лучший показатель в мире".

"Ежедневно пассажиров московского метро перевозят больше 12 тыс. поездов. Они точные, как часы: график движения выполняется на 99,99%. Такого нет нигде в мире", - отметил он. По словам мэра, для бесперебойной работы метрополитена в ночные часы подготовку поездов и путей проводят 10 тыс. сотрудников.