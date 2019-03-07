За безопасностью на матче ЦСКА - "Рубин" в Москве будут следить более 1 тыс. специалистов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Общественный порядок обеспечат около 1 тыс. полицейских и других сотрудников служб безопасности во время матча российской премьер-лиги по футболу ЦСКА - "Рубин" на стадионе ВЭБ "Арена" в Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"9 марта в Москве на стадионе ВЭБ "Арена" состоится матч российской премьер-лиги по футболу между командами ЦСКА (Москва) и ФК "Рубин" (Казань). Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории задействуют наряд численностью более 1 тыс. человек: порядка 700 сотрудников полиции и Росгвардии, около 500 работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб", - говорится в сообщении. Перед матчем стадион и прилегающую территорию обследуют кинологи.

В департаменте напомнили, что всем зрителям на стадионах и прилегающих территориях необходимо соблюдать общественный порядок. В случае нарушений, могут быть составлены административные протоколы, в том числе и по статье 20.31 КоАП РФ, на основании которой для болельщиков-нарушителей может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.