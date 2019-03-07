Вторую канатную дорогу в Москве можно будет оплачивать "Тройкой"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Вторую канатную дорогу в Москве от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала" через Химкинское водохранилище можно будет оплачивать картой "Тройка", сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Ранее сообщалось, что Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина одобрила условия заключения концессионного соглашения в отношении проектирования, создания и эксплуатации пассажирской канатной дороги между станциями "Сходненская" и "Речной вокзал".

"Канатная дорога будет интегрирована в городскую транспортную сеть, а оплачивать проезд можно будет картой "Тройка". При этом будущая стоимость проезда на канатной дороге не превысит 55 рублей, что соответствует действующему тарифу на поездку на метро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за удобную пересадку между метрополитеном и канатной дорогой будут отвечать созданные инвестором наземные переходные галереи. По предварительным оценкам, пассажиропоток на канатной дороге составит до 2,5 тыс. человек в час пик или до 19 тыс. человек в сутки, что позволит частично разгрузить северные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро.

"Строительство канатной дороги планируется осуществить за счет внебюджетных средств на принципах государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций составит не менее 3,16 млрд рублей. Интерес проявили и иностранные инвесторы, победитель будет объявлен по итогам конкурсных процедур", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Владимира Ефимова.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, на следующей неделе на сайте для размещения информации о проведении торгов будет опубликован проект концессионного соглашения. Срок соглашения - 25 лет.