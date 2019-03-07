Детский технопарк и Московский зоопарк запустят курс по биотехнологиям

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Детский технопарк "Инжинириум МГТУ имени Баумана" и Московский зоопарк запускают совместный курс по биотехнологиям. Об этом сообщила в четверг пресс-служба автономной некоммерческой организации "Развитие человеческого капитала", подведомственной организации департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Молодежный технопарк "Инжинириум МГТУ имени Баумана" начинает сотрудничество с Московским зоопарком, отмечающим в этом году 155-летие. Начало этому интересному партнерству положили совместные мастер-классы в преддверии старта новой группы курса "Биотехнологии" в "Инжинириуме", - говорится в сообщении.

Курс стартует 17 марта. Занятия будут организованы на базе технопарка, а практические семинары проведут на территории зоопарка. В рамках образовательной программы школьники познакомятся с основами биоэтики в жизни современного человека, проведут научные исследования и будут составлять свои бизнес-кейсы. В преддверии курса технопарк и зоопарк уже провели мастер-классы, на которых юные гости работали над созданием объемных фигур зверей с помощью 3D-ручек, а школьники постарше приняли участие в практикуме "Защита животных от шумового загрязнения города". Участники прошли по зоопарку, измеряя уровень шума у разных вольеров, подвели итоги и узнали, как шумовое загрязнение влияет на здоровье и поведение животных зоопарка.

"Высокие технологии "Инжинириума" и мир живой природы зоопарка объединяет интеграция инженерных и естественных наук, заложенная в основу курса биотехнологий. Полученные знания помогут ребятам сориентироваться во всем многообразии биологических и медицинских профессий - например, микробиолог, эколог, биоэтик, врач-исследователь", - приводит пресс-служба слова замглавы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Олеси Беленькой.

"Инжинириум"

"Инжинириум" - это сеть образовательных центров для школьников с 1 по 11 класс. В его состав входят центр детского инновационного творчества (ЦМИТ), технопарк, а также разветвленная сеть филиалов в Москве и в Санкт-Петербурге. Здесь детям дают самые современные знания в легкой и увлекательной форме. Цель "Инжинириума" - создание нового поколения молодых инженеров.

"Развитие человеческого капитала"

Автономная некоммерческая организация "Развитие человеческого капитала" объединяет ряд проектов и инструментов, способствующих вовлечению населения в разработку и реализацию передовых решений для города, а также созданию условий для формирования переподготовки кадров в соответствии с потребностями столичной экономики. Учредителем организации является правительство Москвы.