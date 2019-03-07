Пробки в Москве достигли 10 баллов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Уровень загруженности дорог в Москве достиг 10 баллов к 15:40 мск в четверг, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Бульварное кольцо стоит практически на всем протяжении, сильно загружено Третье транспортное кольцо. Авария на 100-м км МКАД и общая загруженность дорог привели к длинной пробке на востоке кольцевой дороги до развязки с Бесединским шоссе на внутренней стороне и до Косинского шоссе на внешней стороне. Сильно загружены Нахимовский проспект, Люблинская улица из центра, Большая Семеновская улица.

Ранее Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов Москвы пользоваться общественным транспортом из-за пробок в преддверии 8 Марта. Выезжать за город на личных автомобилях москвичам рекомендуется после 20:00 мск.