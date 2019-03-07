{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Аптекарском огороде в Москве сожгут чучело Масленицы из злаков и бамбука

Чучело, сделанное из овса, бамбука и фанеры, пока находится в разделе Царство кактусов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Столичный ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" 10 марта завершит празднование Масленичной недели сожжением чучела из злаков и бамбука. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Аптекарского огорода".

На эту тему
Смысл и традиции Масленицы

"10 марта, в рамках закрытия праздника тюльпанов "Репетиция Весны" и Масленичной недели, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" торжественно сожгут чучело из злаков и бамбука. Каждый посетитель сможет проститься с чем-либо неприятным - будет достаточно написать об этом на бумажке и повесить на чучело перед церемонией сожжения", - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет на концертно-выставочном поле. В пресс-службе добавили, что чучело, сделанное из овса, бамбука и фанеры, пока находится в разделе Царство кактусов.

"Есть шанс, что посетителей угостят печеной в золе картошкой, а выставку "Репетиция Весны" продлят - все зависит от состояния растений", - отмечается в сообщении.

Теги
Россия
Представителей малого бизнеса научат продвигать товары и услуги в социальных сетях
Mail.Ru Group запустил серию семинаров "Таргет для малого бизнеса" по продвижению товаров и услуг в соцсетях, она рассчитана как на начинающих, так и на опытных предпринимателей
Читать полностью