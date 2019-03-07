Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы до 10 марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Городские службы Москвы с 7 по 10 марта будут работать в усиленном режиме, сообщила в четверг пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Все службы комплекса городского хозяйства с 7 марта переведены в усиленный режим работы в связи с праздниками. Поставлена задача - обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения города, безопасные и комфортные условия отдыха москвичей во время праздников, которые продлятся три дня", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до 10 марта включительно в круглосуточном режиме будут дежурить около 12 тыс. работников коммунальных служб ежедневно. В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые прогнозируются на выходных, для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в жилом фонде, на инженерных сетях организовано дежурство аварийно- восстановительных бригад предприятий комплекса.

"Ближайшей ночью в городе может выпасть до 2 см снега при морозах до минус 4 градусов, а днем 8 марта ожидается до 3-5 мм осадков в виде дождя при температуре до плюс 5 градусов. И такие переходы температуры через ноль, осадки синоптики обещают нам все праздники", - цитирует пресс- служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.