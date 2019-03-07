Власти Москвы намерены выделить на развитие МЦД около 40 млрд рублей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Столичные власти намерены вложить 40 млрд рублей в развитие Московских центральных диаметров (МЦД), следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении изменений в городской бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, опубликованному в четверг на сайте Мосгордумы.

"Увеличение объемов бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию следующих мероприятий: 40 млрд 546,7 млн рублей - на развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов", - говорится в документе.

Как ранее сообщили в компании "Российские железные дороги", которая также участвует в проекте МЦД, финансирование железнодорожных строительных проектов Московского транспортного узла в 2019 году может превысить 100 млрд рублей. В частности, компания планировала завершить проекты по развитию Горьковского, Ярославского и Смоленского направлений, по интеграции Ярославского и Рижского направлений с Московским центральным кольцом, запуску движения поездов в рамках первого этапа реализации проектов МЦД.

Московские центральные диаметры фактически станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с Подмосковьем. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик.

Для первого этапа выбрали два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (МЦД Одинцово - Лобня), второй - Курское и Рижское (МЦД Нахабино - Подольск). Первые диаметры планируется запустить в 2019 году. По ним смогут ездить больше 40 млн пассажиров в год - почти в три раза больше, чем сейчас. Всего в рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов.