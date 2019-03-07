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Конкурс на строительство самого высокого в Москве небоскреба признали несостоявшимся

Всего на конкурс подали две заявки, одну из которых отклонили из-за несоответствия конкурсной документации

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Инжиниринговая компания "Мосинжпроект", находящаяся в собственности правительства Москвы, признала в четверг несостоявшимся конкурс на выбор подрядчика по строительству 104-этажного многофункционального жилого комплекса в "Москва-Сити", следует из материалов на сайте госзакупок.

"Информация о признании конкурса несостоявшимся или состоявшимся: конкурспризнан несостоявшимся", - говорится в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право проведения работ.

Согласно документации, на конкурс было подано две заявки: от компаний "Инвестпрофи" и турецкого застройщика "Эста Констракшен". Заявка последней была отклонена из-за несоответствия конкурсной документации, в связи с чем конкурс был признан несостоявшимся.

Начальная цена договора на строительство жилого комплекса составляет 5,55 млрд рублей, "Инвестпрофи" оценило выполнение работ в 4,9 млрд рублей, "Эста Констракшен" - 4,4 млрд рублей.

Летом 2018 года Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство по этому адресу 104-этажного высотного жилого комплекса высотой 405 м. Предполагается, что комплекс возведут за счет средств инвестора, срок действия разрешения на строительство - до октября 2024 года. Проект подготовило архитектурное бюро Сергея Скуратова. В составе высотного комплекса предусмотрен многоэтажный многоквартирный дом на 1417 квартир, 4-этажная подземная автостоянка на 321 машино-место и велопарковка, детский досуговый центр, офисы, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, объекты общественного питания и торговли.

На данным момент самым высоким строением "Москва-Сити" является 95-этажная башня "Восток" комплекса "Федерация" высотой 374 м.

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