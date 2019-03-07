Парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной 8 и 9 марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут 8 и 9 марта бесплатно припарковать свои автомобили, в том числе на улицах с повышенным тарифом (380 рублей в час), сообщили на транспортном комплексе столицы.

"В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, парковка в Москве будет бесплатной, в том числе на улицах, где действует тариф 380 рублей в час", - сказал ТАСС представитель транспортного комплекса.

Десятого марта будут действовать обычные правила воскресной парковки, которая будет бесплатной на всех улицах, кроме 237 центральных. На них 15 декабря 2018 года начал действовать повышенный тариф 380 рублей в час, а парковка стала платной по воскресеньям.

Согласно информации, опубликованной ранее на официальном сайте мэра Москвы, повсеместное введение бесплатных парковок не повлияет на загруженность дорог.

В связи с празднованием Международного женского дня, россиян ожидают три выходных подряд - 8, 9 и 10 марта.