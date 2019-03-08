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В Москве 8 марта ожидаются потепление до плюс 5 градусов и небольшой дождь

Синоптики сообщают о гололедице

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 5 градусов ожидаются в пятницу в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит 3-5 градусов тепла, пройдет дождь и мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололедице утром. В ночь на субботу температура также останется плюсовой: 1-3 градуса тепла.

Ветер днем южный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до 0 градусов.

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