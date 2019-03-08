Гастрономический фестиваль по случаю Масленицы начнется в Парке Горького в Москве 9 марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль, приуроченный к Масленице, пройдет в московском Парке Горького 9-10 марта, в нем примут участие 22 кафе. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На Масленице в Парке Горького гостям предложат 30 видов блинов и более 20 видов выпечки. В Парке Горького откроется целый испанский дворик, где все желающие смогут попробовать горячую тортилью с самыми разными начинками, а также блинчики фийоа (их готовят на бульоне) и кукурузу с сыром, приготовленную на гриле", - говорится в сообщении.

Также гости праздника смогут попробовать трдельники - сахарные сдобные трубочки из сладкого теста, которые готовят в Чехии. В московском парке представят восемь разновидностей трдельников: с корицей, ванилью, кокосом, карамелью и другими начинками. Здесь же можно будет попробовать венгерскую разновидность этого блюда - ванильный крутиш.

Участники фестиваля приготовят французские блины "крепы" с разными начинками, брюссельские вафли и испанские чуррос (сладкая обжаренная выпечка из заварного теста).

Также в Парке Горького будет широкий ассортимент русских блинов: с маслом, сметаной, вареньем, медом, сгущенным молоком, икрой, семгой, блины из гречневой муки с грибами, творогом и сулугуни, блины ржаные с селедкой, сладкие яблочно-клюквенные и с соленой карамелью.

9 и 10 марта в Парке Горького будет работать анимационная площадка, пройдут танцевальные флешмобы и народные игры, мастер-классы по хождению по канату, детские уроки сноубординга и выступления фолк-исполнителей. Расписание праздничной программы можно посмотреть на сайте парка.