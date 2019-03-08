В Москве подросток умер после проведения стоматологических процедур

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка в Москве после проведения стоматологических процедур. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

"Несовершеннолетний, 2003 года рождения, поступил на стационарное лечение в одно из медицинских учреждений города, где 7 марта после проведения стоматологических процедур скончался", - сказали в СК.

Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.