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Похолодание до минус 10 градусов ожидается в Москве к 14 марта

При этом температура 13 марта составит от минус одного до плюс одного градуса

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Похолодание до минус 10 градусов придет в Москву к 14 марта, сообщил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"11 марта температура еще будет выше нормы, от одного до четырех градусов тепла. 12 марта ожидается около нуля-двух градусов, к ночи столбик термометра опустится до минус семи-пяти градусов. 13 марта днем будет от минус одного до плюс одного градуса, а в ночь на 14 марта ожидаются заморозки до минус 10-5 градусов", - сказал он.

По данным метеорологов, 12 марта также возможны метель с гололедицей и ветер с порывами до 12-17 м/с.

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