Вход в некоторые павильоны ВДНХ сделают бесплатным

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Музейный комплекс "Буран", а также павильоны "Гидрометеорология" и "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве станут бесплатными для посещения по некоторым дням. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Вход в музейный комплекс "Буран", а также в павильоны "Гидрометеорология" и "Рабочий и колхозница" на ВДНХ будет бесплатным каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 и каждый вторник с 12:00 до 15:00. Кроме того, бесплатно можно посмотреть выставки проекта по поддержке молодых талантов "Взлет", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, также расширен список льгот при посещает выставок. В частности, для студентов дневных форм обучения будет введено бесплатное посещение комплекса "Буран" и экспозиции в павильоне № 16 "Гидрометеорология" по средам с 12:00 до 15:00, а для учащихся школ там будут проводиться бесплатные групповые экскурсии. Для пенсионеров вход в музейный комплекс сделают бесплатным с 10:30 до 15:00.

Отмечается, что в павильоне № 34 "Космос" для групп школьников с педагогами проходят бесплатные экскурсии, а для пенсионеров организован свободный вход на первые три сеанса (11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00) по вторникам. Кроме того, существуют льготные билеты для детей до 16 лет и студентов. Вход всегда свободный для детей до шести лет включительно, членов многодетных семей, детей-сирот, ветеранов и людей с инвалидностью.