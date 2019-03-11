Лекция о профилактике и лечении боли в спине пройдет в "Зарядье" 14 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Лекция о причинах, профилактике и лечении боли в спине пройдет в павильоне "Заповедное посольство" столичного парка "Зарядье" 14 марта. Ее проведет руководитель Московского спинального нейрохирургического центра ГКБ № 67 врач-нейрохирург Дмитрий Дзукаев, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Слушатели смогут задать врачу вопросы, а также узнают о причинах болезней спины, тревожных симптомах, хирургических и нехирургических методах лечения, полезных упражнениях и о многом другом", - говорится в сообщении.

Также в лекции примет участие заведующая отделением лечебной физкультуры и физиотерапии Алина Реутова, которая расскажет о методах лечения без хирургического вмешательства и реабилитации после операций.

Мероприятие пройдет в рамках цикла лекций о здоровье и медицине "Бегу к врачу", организованного департаментом здравоохранения Москвы. Начало запланировано на 19:00. Вход бесплатный, но всем желающим попасть на лекцию необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "Бегу к врачу".