Правоохранители проводят обыски на территории ТЦ "Москва" в столичном районе Люблино

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят обыски на территории столичного торгового центра "Москва" в районе Люблино. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"С утра понедельника территорию ТЦ "Москва" на Тихорецком бульваре оцепили полиция и ОМОН. Правоохранители досматривают граждан, находящихся на территории торгового центра. В его помещениях идет обыск", - сказал собеседник агентства.

Он не смог уточнить, чем вызваны следственные действия и задержан ли в ходе них кто-либо.