{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правоохранители проводят обыски на территории ТЦ "Москва" в столичном районе Люблино

В настоящее время не известно, чем вызваны следственные действия

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят обыски на территории столичного торгового центра "Москва" в районе Люблино. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"С утра понедельника территорию ТЦ "Москва" на Тихорецком бульваре оцепили полиция и ОМОН. Правоохранители досматривают граждан, находящихся на территории торгового центра. В его помещениях идет обыск", - сказал собеседник агентства.

Он не смог уточнить, чем вызваны следственные действия и задержан ли в ходе них кто-либо.

Теги
Россия
Около 40 отечественных мультфильмов бесплатно покажут в кинотеатрах "Москино"
Всего организаторы подготовили 24 киносеанса
Читать полностью