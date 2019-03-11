Около 40 отечественных мультфильмов бесплатно покажут в кинотеатрах "Москино"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Бесплатный показ новинок российской мультипликации пройдет с 13 по 17 марта в восьми кинотеатрах сети "Москино" в столице. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"В кинотеатрах сети "Москино" столичного Департамента культуры покажут 39 отечественных мультфильмов. Киносеансы пройдут в рамках XXIV Открытого российского фестиваля анимационного кино.

Зрители увидят мультфильмы конкурсной программы, снятые как профессионалами анимации, так и студентами-мультипликаторами. Вход на показы свободный, в порядке живой очереди, говорится в сообщении.

Уточняется, что показы пройдут в кинотеатрах "Березка", "Вымпел", "Искра", "Сатурн", "Спутник", "Полет", "Тула" и "Юность". Подготовлено шесть программ для детей разных возрастов, продолжительность каждого блока - около часа. Отмечается, что мультфильмы посвящены темам дружбы, мечтаний, приключений и добра, которое побеждает зло. Всего пройдет 24 бесплатных киносеанса.

В частности, в программу "Неправильные часы" для возрастной категории 0+ вошел мультфильм "На Луне" (режиссеры Дмитрий Цветков и Анна Петрова, 2018 год), герои которого летят на Луну и находят там парк аттракционов. Персонажи мультфильма "Петя юрского периода" (режиссер Алексей Горбунов, 2017 год) - смешарики. Они находят в музее палеонтологии яйцо, из которого вылупляется петух, считающий себя динозавром.

XXIV Открытый российский фестиваль анимационного кино будет проходить в Суздале с 13 по 18 марта. В его рамках в шестой раз состоится всероссийская акция "Открытая премьера" - показ новейших мультфильмов конкурсной программы и зрительское голосование за лучшую картину.