Полиция проводит профилактический рейд на оптовом рынке "Садовод" в Москве

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Полицейские пришли с профилактическим рейдом на оптовый рынок "Садовод". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время на рынке "Садовод" работают сотрудники полиции, которые проводят профилактический рейд. Рынок работает в штатном режиме, закрывать его не стали", - сказал собеседник агентства, не уточнив с чем именно связано проведение оперативного мероприятия.

Ранее сообщалось, что столичная полиция пришла с обысками в торговый центр "Москва" на Тихорецком бульваре. Территория ТЦ была оцеплена сотрудниками ОМОН, сотрудники правоохранительных органов досматривали находящихся на его территории людей.