Власти Москвы планируют увеличить на 60% расходы на лекарства для онкобольных

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Москвы намерены дополнительно выделить более 15 млрд рублей на обеспечение лекарствами нуждающихся москвичей, прежде всего, больных онкологическими заболеваниями. В случае принятия законопроекта, расходы на медподержку увеличатся на 60%, сообщила в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменениях в городской бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Согласно документу, доходы и расходы столичного бюджета предлагается увеличить на 136,9 млрд рублей, а дефицит бюджета оставить неизменным на уровне 276 млрд рублей. Проектом закона также предусматривается выделение дополнительных средств на создание Национального космического центра (НКЦ) - 8 млрд рублей, увеличение расходов на мероприятия по освобождению объектов недвижимости для их дальнейшего вовлечения в хозоборот, в том числе под нужды программы реновации, на 15 млрд рублей. Также столичные власти намерены вложить 40 млрд рублей в развитие Московских центральных диаметров (МЦД).

"Порядка 15,6 млрд рублей предполагается направить на дополнительное обеспечение лекарственными препаратами нуждающихся в лечении москвичей, прежде всего, в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями. С учетом выделения дополнительных ассигнований, расходы на обеспечение лекарственными препаратами в 2019 году увеличатся на 60% по отношению к объему, утвержденному в законе о бюджете", - сказала Зяббарова в рамках заседания комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам.

Она добавила, что проектом закона также предусматривается выделение 10 млрд рублей для развития стационарных медицинских организаций, за счет которых в этом году планируется завершить строительство больничного и диагностического комплекса многопрофильной клинической больницы поселка Коммунарка в Новой Москве, начать строительство нового современно корпуса для московского клинического научного центра имени Логинова, инфекционного корпуса на территории детской городской больницы имени Святого Владимира в Сокольниках. Также предусматривается выделение 2 млрд рублей на приобретение оборудования медицинскими учреждениями.

По итогам обсуждения законопроекта, члены комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам рекомендовали столичному парламенту принять проект закона в первом чтении.