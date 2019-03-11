В Москве начали разрабатывать проект реставрации флигеля усадьбы XVIII века

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Москвы выдали задание на разработку проекта реставрации западного флигеля городской усадьбы XVIII века в Бобровом переулке. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Департамент культурного наследия города Москва выдал задание на разработку проекта реставрации флигеля городской усадьбы XVIII века в Бобровом переулке. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, западный флигель (XVIII-XIX веков), расположенный по адресу: Бобров переулок, дом 4, строение 2, является выявленным объектом культурного наследия и входит в ансамбль городской усадьбы. Это кирпичное двухэтажное здание с подвалом было построено в конце XVIII века. По архивным данным, в начале ХХ века первый этаж здания был приспособлен под устройство мясной лавки, а на втором находилась четырехкомнатная квартира. После 1917 года тут разместились коммунальные квартиры.

Как пояснил руководитель ведомства Алексей Емельянов, для разработки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения.