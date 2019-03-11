В Москве 12 марта ожидается сильный ветер

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Синоптики объявили на 12 марта в Москве и области желтый уровень опасности (третий из пяти) из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый [уровень] - погода потенциально опасна. Ветер. Период предупреждения - с 21:00 11 марта в течение 24 часов", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, порывы ветра в столице во вторник могут достигать 15 м/с. Температура в городе днем составит от минус одного до плюс одного градуса, в Подмосковье - от минус четырех до одного градуса тепла.