Собянин сообщил, что число постояльцев в московских отелях выросло до 14 млн человек

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Число постояльцев в гостиницах Москвы за период с 2010 по 2018 год выросло почти на 10 млн человек - до 14 млн. Об этом в понедельник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Именно благодаря ставке на демократичность и доступность число постояльцев в гостиницах Москвы за последние годы выросло более чем в 3 раза - с 4,2 млн до 14 млн человек", - написал он в своем блоге.

Как уточнили ТАСС в комитете по туризму города Москвы, 4,2 млн - это количество постояльцев за 2010 год, 14 млн - за 2018-й.

Градоначальник подчеркнул, что дефицит недорогих и качественных гостиниц был серьезным препятствием для развития туризма в столице. "Поэтому в 2010 году мы дали зеленый свет строительству новых отелей. За 8 лет в столице были построены 53 новые гостиницы на 9647 номеров. Еще десятки гостиниц и хостелов открылись в результате реконструкции существующих зданий", - сообщил Собянин.

По его словам, в городе действуют 1693 гостиницы на 82 тыс. номеров на 229 тыс. мест. При этом в среднем отели заполнены на 77%, а в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и в новогодние праздники их загрузка составляла более 90% (95% в центре города).

"В этом году инвесторы планируют открыть 17 новых гостиниц. Бизнес верит в туристические перспективы Москвы", - добавил Собянин.