Московское метро выпустило пробную партию колец "Тройка" со стразами

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Кольца "Тройка" с прозрачными и красными стразами поступили в продажу в сувенирных магазинах московского метро. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"В сувенирных магазинах московского метро стартовала продажа первой пробной партии колец "Тройка" со стразами. Метрополитен выпустил кольца в трех вариациях: белые и черные кольца с прозрачными стразами, а также белые кольца с красными стразами", - говорится в сообщении.

Замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что в продаже кольца 16, 19 и 20 размеров.

Отмечается, что кольца с функционалом карты "Тройка" нового образца можно купить в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская". Всего в продажу поступило 300 колец, стоимость одного - 2300 рублей.

В пресс-службе добавили, что "Тройки" в виде колец выпускаются с 2017 года и пользуются спросом у пассажиров. "Если такой вариант колец будет востребован, мы выпустим дополнительную партию", добавила Темникова.