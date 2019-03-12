В Москве планируют вдвое увеличить число дорожных патрулей к концу 2019 года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Количество экипажей дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) к концу текущего года планируется увеличить вдвое - с 26 до 52 сообщается во вторник в Twitter ЦОДД.

"К декабрю на московских улицах экипажей "Дорожного патруля" станет в два раза больше, чем сейчас - 52", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что за три зимних месяца дорожный патруль вытащил около сотни автомобилей, застрявших в снегу, отбуксировали около 1,5 тыс. сломавшихся и аварийных машин.

Первая городская система оказания помощи на дорогах дорожный патруль была создана в мае 2017 года на базе ЦОДД. Ежедневно его сотрудники проводят мониторинг дорожной ситуации, проверяют дорожную инфраструктуру, помогают водителям, регулируют дорожное движение при необходимости, в случаях ДТП или чрезвычайных ситуациях взаимодействуют с экстренными службами.