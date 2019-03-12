Москвичи могут бесплатно пройти обследование на туберкулез и болезни легких

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы проводит акцию, в ходе которой жители столицы могут бесплатно проверить состояние своих легких, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

Акция проходит с 12 марта по 14 апреля более чем в ста медицинских организациях столичного департамента здравоохранения. Пройти флюорографическое обследование на выявление туберкулеза и заболеваний легких можно с понедельника по субботу с 09:00 мск до 18:00 мск в восьми филиалах Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом.

Кроме того, москвичи смогут посетить лекции, посвященные профилактике туберкулеза. Они будут проходить на базе медицинских учреждений.

Как пояснила заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения, главный внештатный специалист-фтизиатр Елена Богородская, чьи слова приводятся на портале, акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечают 24 марта.