Станцию метро "Аминьевское шоссе" в Москве оформят в морской тематике

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Морскую тематику используют для оформления станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Аминьевское шоссе", которая строится на пересечении Аминьевского и Очаковского шоссе в Москве рядом с путями Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"3D-потолок будет собран из множества алюминиевых реек, которые размесят в форме волнообразных конструкций. А множество подвесных светильников создадут иллюзию сверкающих на солнце волн. Морская тематика будет продолжена в дизайне путевых стен - их оформят в голубом и синем цветах", - приводят в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Предполагается, что колонны зала будут из черного гранита, а пол - из серого камня. Разработчик дизайн-проекта станции - ООО "Сиарсиси Рус".

Станция будет иметь четыре выхода, один из них будет вести к жилым домам на Очаковском шоссе, три других - к жилым домам на Большой Очаковской улице и к железной дороге Киевского направления.

Как сообщалось, строительство станции "Аминьевское шоссе" стартовало в июне 2017 года. Это станция мелкого заложения, ширина островной платформы станции будет составлять 12 м, длина - 163 м. Запуск станции должен состояться в 2021 году.