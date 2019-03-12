Выставка об истории и культуре Крыма откроется в парке "Зарядье" 16 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО с 16 марта по 21 апреля проведет выставку "На берегах цветущих Крыма" в медиацентре столичного парка "Зарядье". Она пройдет в рамках фестиваля "Крымская весна", сообщила журналистам во вторник гендиректор центра Софья Грачева.

"Будем проводить выставку, она откроется 16 марта и продлится до 21 апреля. Мы пытаемся собрать информацию из разных музеев. Одно из наиболее ярких полотен выставки - это картина Василия Журавлева "Слет планеристов в Коктебеле". Будут представлены редкие полотна Ивана Айвазовского, например, "Шпиль у Крымских берегов", - сказала она.

Грачева добавила, что картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" не будет представлена на выставке, поскольку сейчас находится в Русском музее. "У нас будет другая картина с Ай-Петри другого художника", - уточнила директор центра.

Фестиваль "Крымская весна" пройдет с 16 по 18 марта в Москве в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией. На 13 площадках организуют выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля стала Общественная палата РФ, а организатором выступило правительство Москвы.