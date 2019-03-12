В Москве полиция нашла 104 угнанных машины в 2018 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Полицейские в 2018 году разыскали в Москве 104 ранее угнанных машины, значительную часть из них удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Об этом во вторник сообщил начальник 3-го оперативного управления ГУ МВД по Москве Андрей Коротеев на заседании круглого стола в Мосгордуме, посвященном безопасности на детских площадках.

"Всего в Москве в 2018 году было найдено 104 ранее угнанных машины, причем значительную часть из них удалось отыскать благодаря видеокамерам. В том числе 43 машины мы нашли благодаря тому, что камеры запечатлели выезд угнанной машины со двора или места стоянки", - сказал представитель главка столичной полиции.

Он также поддержал предложение по установке камер видеонаблюдения, которые будут контролировать ситуацию на детских площадках. "Мы только за размещение подобного видеооборудования. Само собой, что оно поможет повысить раскрываемость преступлений. Кроме того, имеется и профилактический эффект", - отметил Коротеев.

Также представитель ГУ МВД по Москве отметил, что теоретически профилактике правонарушений могла бы помочь тревожная кнопка вызова экстренных служб, размещенная на игровой площадке. "Ранее уже была попытка ввести подобную систему - она называлась "гражданин-полиция". Она была не слишком удачной. Сейчас можно было бы подумать о подобном, с учетом новых технологий. Здесь надо учесть проблему вандализма и то, кто будет принимать тревожные вызовы с этой кнопки. Я думаю, логично будет, чтобы этим занимались операторы службы "112", которые бы переадресовывали вызов в ту экстренную службу, вызов которой необходим в той или иной ситуации", - заключил он.