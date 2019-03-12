Часть Саввино-Сторожевского монастыря в центре Москвы отреставрируют после торгов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Здание хозяйственной постройки Саввино-Сторожевского монастыря, которое расположено на Пятницкой улице в Москве и является выявленным объектом культурного наследия, выставлено на аукцион. Победитель торгов займется реставрацией постройки, сообщила во вторник пресс-служба Департамента Москвы по конкурентной политике.

"Техническое здание закупки предусматривает воссоздание исторических планировок, фасадов, мансардной крыши, будет установлена архитектурная подсветка. Также, по условиям контракта, запланированы работы по благоустройству прилегающей территории - здесь появятся цветники и скульптуры. Начальная максимальная цена закупки составляет 93,6 млн рублей. Заявки для участия принимаются до 19 марта", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.

Постройка представляет из себя нежилое одноэтажное здание с полуподвалом, площадь объекта - 506 кв. м. На сегодняшний день частично сохранилась объемно-пространственная композиция здания, но художественное оформление фасадов утрачено.

В ведомстве добавили, что здание является частью комплекса городской усадьбы купца Гжельцова, оно было возведено в начале XIX века для хозяйственных нужд. В 1872 году усадьбу приобрел Звенигородский Саввино-Сторожевский монастырь. Сейчас постройка создает историческую среду для церкви Михаила и Федора Черниговских, городской усадьбы Еремеевых - доходного владения Саввино-Сторожевского монастыря.