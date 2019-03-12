В Мосгордуме предложили оборудовать детские площадки видеокамерами и тревожными кнопками

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко предложила оборудовать детские игровые площадки камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками, чтобы повысить безопасность на этих объектах. Об этом депутат заявила во вторник в рамках круглого стола в Мосгордуме "Обеспечение безопасности на детских игровых площадках".

"Здесь я бы предложила подходить к вопросам безопасности на детских площадках комплексно. Сейчас есть более современные наработки, есть смысл пообсуждать обязательное видеонаблюдение на каждой детской площадке и некой сигнальной или тревожной кнопки, когда незамедлительно будет приходить помощь в случае необходимости", - сказала Святенко.

Заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилл Малышкин пояснил, что действующие во дворах видеокамеры не имеют возможности кругового наблюдения, что не позволяет следить за всей дворовой территорией, в том числе детскими площадками. Он также заметил, что идея оборудования детских площадок тревожными кнопками - спорная. "Если только она будет антивандальной, поскольку она будет привлекать асоциальный элемент. Это отдельный вопрос, который стоит проработать с профильной структурой департамента информационных технологий, так как для этого потребуется и дополнительное финансирование", - сказал Малышкин.

Начальник управления координации деятельности по оказанию услуг видеонаблюдения столичного департамента информационных технологий Алексей Корников добавил, что в единую городскую систему видеонаблюдения подключено 167 тыс. камер, из них во дворах - почти 20 тыс. камер, которые в целом покрывают дворовые территории на 60%. "Если говорить про детские площадки, то по нашим оценкам, с помощью видеокамер просматривается примерно треть всех детских площадок. Москва достаточно зеленый город, и картинка с камер, которые устанавливаются для общего обзора дворовых территорий, особенно в летний период, исчезает с экранов мониторов из-за распустившейся зелени", - сказал он.

Властями города было принято решение модернизировать систему видеонаблюдения в городе: за 2018 год было заменено порядка 80 тыс. камер с высоким разрешением подъездного видеонаблюдения и в местах массового скопления граждан. В текущем году эта работа будет закончена. "Но остается вопрос, каким образом более эффективно обеспечить видеонаблюдение за дворовыми территориями из-за ряда проблем: зелени, невозможности получать одновременно детализированный обзор территории и контролировать общую обстановку во дворе", - сказал он.

По итогам обсуждения депутаты столичного парламента приняли решение направить все озвученные предложения и рекомендации в заинтересованные органы власти.