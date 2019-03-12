Демонтаж новогодних конструкций в Москве завершится к 17 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Большинство декоративных конструкций, установленных к Новому году и Масленице в Москве, будут демонтированы в течение недели, сообщает во вторник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Все декоративные световые элементы и конструкции демонтируют до 17 марта", - говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на нескольких центральных улицах Москвы останутся самые популярные среди москвичей и туристов конструкции. Среди них "Звездное небо" на Никольской улице, Кузнецком мосту и Рождественке, а также световые нити на Большой Дмитровке и декоративные фонарики в Столешниковом переулке.

Он уточнил, что до конца недели демонтируют большие световые арочные конструкции на Площади Революции, Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, в Газетном и Камергерском переулках, на улице Кузнецкий мост и в Новопушкинском сквере, световые кронштейны на Моховой и Тверской улицах, в Театральном проезде, Лубянской площади, на Кремлевской, Москворецкой, Раушской и Софийской набережных.

Кроме того, демонтаж праздничных конструкций будет завершен на вылетных магистралях и въездах в город.

К новогодним праздникам в столице были установлены порядка 3 тыс. декоративных конструкций.