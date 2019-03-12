Полиция проводит проверку по факту драки между учеником и школьным психологом в Москве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Полицейские проводят доследственную проверку по информации о драке между учеником первого класса и школьным психологом в одном из учебных заведений на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

"По ее итогам будет принято процессуальное решение", - сказали в полиции.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что "на перемене в школе на улице Корнейчука подрались двое первоклассников". "Их стал разнимать школьный психолог. После этого (один из мальчиков) рассказал родителям, что психолог нанес ему побои, их зафиксировали в медучреждении. Психолог со своей стороны также обратился в травмопункт, где зафиксировал ушибы", - сказал собеседник агентства.