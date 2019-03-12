Квалификационный экзамен для московских студентов начнется 20 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Добровольный экзамен на оценку уровня профессиональных знаний студентов московских вузов начнется в столице 20 марта, его успешное прохождение даст молодежи возможность стажировки в компаниях-экзаменаторах. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"20 марта стартует добровольный квалификационный экзамен для студентов 3 и 4 курсов московских вузов. Это хорошая возможность проверить, насколько ваша подготовка соответствует требованиям работодателей. <...> Если успешно пройдете испытания, сможете получить стажировку или работу в компаниях-экзаменаторах", - написал он.

Мэр уточнил, что испытание проходит в два этапа: первый - это онлайн-тестирование на сайте, которое покажет уровень базовых знаний по профессии, второй - очный этап с реальными кейсами, который начнется 24 апреля в Технограде на ВДНХ.

Как отмечается на сайте экзамена, добровольный квалификационный экзамен - это проект правительства Москвы, созданный для оценки уровня умений и знаний студентов 3-4 курсов и 1-2 курса магистратуры вузов города Москвы по разработанным работодателями теоретическим и практическим заданиям.

Награждение победителей квалификационного экзамена пройдет в конце мая 2019 года. Пройти практику в компаниях-партнерах проекта смогут 250 наиболее успешных участников.