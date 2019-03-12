Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС получат в Москве выплату до 10 тыс. рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение предоставить единовременную выплату 15,7 тыс. москвичам - участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также пострадавшим от радиационных аварий и катастроф в размере от 3 до 10 тыс. рублей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Президиум правительства Москвы принял распоряжение об оказании единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий. По традиции выплаты будут приручены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля", - говорится в сообщении.

Размер единовременной выплаты составит от 3 до 10 тыс. рублей в зависимости от категории получателей. Выплату получат 15,7 тыс. москвичей - участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС либо пострадавших от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и катастроф.

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС проводились испытания турбогенератора. В 01:23 мск на энергоблоке произошел взрыв и пожар. ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики: была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.