Джазовый фестиваль и встречи с писателями пройдут в "Зарядье" в рамках "Крымской весны"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Koktebel Jazz Party, встречи с писателями и лекции о культуре Крыма пройдут в парке "Зарядье" в рамках фестиваля "Крымская весна" с 16 по 18 марта, сообщили во вторник ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Городской фестиваль "Крымская весна" пройдет на 13 столичных площадках с 16 по 18 марта. Одним из центральных адресов проведения фестиваля станет парк "Зарядье". Интересные занятия здесь найдутся для любителей литературы, истории, живописи и фотографии, для путешественников, для меломанов и для гурманов", - говорится в сообщении.

16 и 17 марта в "Заповедном посольстве" будет работать научно-популярный лекторий, где пройдет цикл бесплатных лекций и мастер-классов, посвященных различным периодам истории Крыма, литературным произведениям, созданным в Крыму либо рассказывающих о нем. В медиацентре в выходные пройдет программа "Литературный Крым", в рамках которой гости познакомятся с культурой полуострова, пройдут творческие встречи с писателями Захаром Прилепиным и Платоном Бесединым.

В Большом Амфитеатре парка пройдет международный фестиваль Koktebel Jazz Party. В течение двух дней перед зрителями выступят ведущие джазовые исполнители и коллективы России, США и Германии.

Отмечается, что в ресторане "Восход и гастраномическом центре парка 16, 17 и 18 марта, с 12:00 и до 00:00 мск посетители смогут попробовать традиционные блюда народов Крыма.

"Гостям предложат попробовать традиционные блюда различных народов Крыма: спелые томаты с крымским луком и гранатом, шурпу, крымских устриц, жульен из рапана, блюда из барабульки и ставриды, филе камбалы с мятно-миндальным соусом, микро-пельмени юфахаш, разнообразную выпечку и сладости", - уточняется в материале.