"Мосинжпроект" станет единым оператором строительства большого хордового кольца Москвы

КАННЫ, 12 марта. /ТАСС/. Находящаяся в собственности правительства Москвы инжиринговая компания "Мосинжпроект" станет единым оператором строительства новой кольцевой дороги в Москве, образованной Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хордами и Южной рокадой. Это позволит ускорить строительство дороги между ТТК и МКАД, сообщил во вторник заммэра столицы Марат Хуснуллин на панельной дискуссии в рамках международной инвестиционной выставки MIPIM во Франции.

"Было принято решение на уровне президента страны, что большое хордовое кольцо - это Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада и Юго-Восточная хорда - будет реализовываться единым поставщиком - нашей компанией "Мосинжпроект", которая построила метро, которая является основным подрядчиком метро. Это решение было принято, чтобы ускорить строительство большого хордового кольца", - сказал Хуснуллин.

Ранее он сообщал, что хордовое кольцо планируется замкнуть к 2021 году. Протяженность его дорог составит 133 км, что на 30% больше, чем МКАД. Сейчас строятся три магистрали, возведение четвертой - Юго-Восточной хорды - начнется в 2019 году. Протяженность Северо-Западной хорды составит 30 км, Северо-Восточной - 35 км, Юго-Восточной - 28 км, Южной рокады - 40 км.

В планах - соединить Северо-Западную и Северо-Восточную хорды в районе Фестивальной улицы с выходом на дорогу до Бусиновской развязки и далее на платную трассу Москва - Санкт-Петербург. Южная рокада будет пересекаться с Северо-Западной хордой в районе Крылатское. Юго-Восточная хорда выйдет на автомобильную трассу федерального значения М-7 "Волга" и соединится с Новой Москвой. Северо-Западная хорда призвана обеспечить связь между северо-восточными и юго- западными районами Москвы, минуя центр города.