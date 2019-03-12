Мать брошенной в квартире на севере Москвы девочки отрицает вину в покушении на убийство

"Это все провокация, что произошло, и что происходит в моей квартире. Я отсутствовала в квартире пару часов и буду бороться за свою дочь - она у меня одна. Я хотела бы доказать суду, что я невиновна, и буду бороться за дочь до конца", - сказала она на заседании в Савеловском суде Москвы, где во вторник решается вопрос о ее аресте.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Подозреваемая Ирина Гаращенко - мать пятилетней девочки, оставленной одной в квартире на севере Москвы, - назвала провокацией ситуацию с дочерью и отвергла вину в покушении на убийство ребенка.

По ее словам, дочь пережила психологический стресс. "Год назад приходил участковый и видел мою дочь, она с ним прекрасно говорила. Участковый приходил ко мне, потому что меня обвинили в том, что я употребляю наркотики", - сказала Гаращенко, добавив, что соседи пытаются ей мстить. Кроме того, она сообщила, что официально трудоустроена, но отказалась называть место работы.

47-летней женщине инкриминируется ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии").

Ранее ГСУ СК РФ по Москве сообщили, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков, признаками истощения. Кроме того, на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, информация об истощении ребенка не подтвердилась, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, она была доставлена в реанимацию московской больницы. Позднее в столичном департаменте социальной защиты сообщили ТАСС, что ведомство готовит исковое заявление в суд по ограничению в родительских правах матери. После выписки из больницы ребенок может быть направлен в учреждение соцзащиты в случае отсутствия родственников.