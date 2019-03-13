Власти Москвы не планируют привлекать частные инвестиции в строительство метро

КАННЫ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Москвы пока не планируют привлекать частные инвестиции в строительство метро, в том числе из соображений безопасности, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы Марат Хуснуллин в рамках международной инвестиционной выставки MIPIM во Франции.

"Метро мы пока не рассматриваем, потому что вопросы подготовки и обеспечения инвестиций - длительный процесс. <...> Вопрос строительства транспортной инфраструктуры - вопрос транспортной безопасности. Это не то, на чем можно экспериментировать", - сказал он.

Он добавил, что основные объемы строятся за счет бюджетных средств, и пока их достаточно. Как отметил заммэра, частные инвестиции в строительство транспортной инфраструктуры будут привлекать по мере необходимости.

Кроме того, по его словам, применения механизма государственно-частного партнерства в сфере транспорта и дорожного строительства требует много времени. Он привел в качестве примера строительство Северного дублера Кутузовского проспекта, который строится по такому принципу. Соответствующее соглашение на реализацию проекта было подписано еще три года назад. "Если бы приняли решение строить за бюджетные [средства], уже бы построили", - сказал Хуснуллин

"В новость внесена правка (09:22 время мск) — уточнена должность в 3-м абзаце".