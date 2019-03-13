Руководитель московской школы опровергла информацию о драке между учеником и психологом

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Драки между психологом и школьником в одном из учебных заведений на севере Москвы не было. Ученика отправили домой из-за плохого поведения, сообщила ТАСС в среду и.о. директора школы Марина Макеева.

Ранее полиция начала доследственную проверку информации о драке между учеником первого класса и психологом. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что на перемене в школе на улице Корнейчука подрались двое первоклассников, которых стал разнимать психолог, после чего один из мальчиков рассказал родителям, что психолог ударил его, побои сняли в медучреждении. Психолог, по словам источника, также обратился в травмпункт.

"11 марта в нашей школе после первого урока, действительно, произошел небольшой конфликт между учащимися, но никакой драки между первоклассником и психологом, о которой пишут некоторые СМИ, конечно, не было. На уроке один из учеников начал вести себя слишком шумно, отвлекался и не реагировал на замечания учителя. К сожалению, в какой-то момент стало понятно, что первоклассник не готов продолжать занятие, учитель был очень обеспокоен таким поведением школьника и решил, что ребенку может помочь беседа со школьным психологом", - сказала она.

По ее словам, после разговора школьника со специалистом руководство школы приняло решение, что ученику "лучше прийти в себя в комфортной домашней обстановке". "Мы связались с бабушкой, которая поддержала наше предложение и забрала ребенка домой. На данный момент нет причин для беспокойства. Мы держим ситуацию на контроле и находимся на связи с семьей", - добавила Макеева.