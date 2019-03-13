Дом XX века постройки на Малой Бронной улице в Москве признали памятником архитектуры

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Бывший доходный дом на Малой Бронной улице в Москве 1913 года постройки признан объектом культурного наследия, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

В шестиэтажном здании в неоклассическом стиле ранее сдавались в аренду квартиры, находились торговые лавки и мастерские. В помещении на первом этаже до сих пор работает аптека, которая открылась там более века назад.

"Бывший доходный дом на Малой Бронной улице внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Шестиэтажная постройка была возведена в 1913 году по проекту архитектора Сигизмунда Вульфсона. Здание - характерный образец доходного дома начала ХХ века. Дом и сейчас остается жилым, а в том же помещении, что и более века назад, по-прежнему работает аптека", - говорится в сообщении.

Центральные части фасадов здания, а также угол дома на пересечении улиц украшают трехгранные выступы. Они завершаются на уровне шестого этажа аттиками с лепными масками. Между четвертым и пятым этажом эркеры декорированы барельефами, также сохранились отдельные элементы первоначального декора интерьеров.

"Здание расположено на пересечении Малой Бронной улицы и Спиридоньевского переулка. Это одна из архитектурных доминант в районе Патриарших прудов. Здание интересно тем, что в 2010-х по инициативе жителей здесь были отреставрированы исторические вывески 1920-х годов с названиями учреждений, размещавшихся в этом доме, - кабинета зубного врача, бюро студенческих кооперативов "Централ" и аптеки", - цитирует пресс-служба руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.