Более 900 московских школьников стали призерами Всероссийской олимпиады в 2018 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады среди школьников Москвы за восемь лет увеличилось более чем в три раза и составило 906 человек. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Количество московских победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады, 2010 год - 278 человек, <...> [в 2018 году] победителями и призерами Всероссийской олимпиады стали 906 московских школьников (39,7% от общего числа дипломов)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что победителями Всероссийской олимпиады в 2018 году стал 191 учащийся, в то время как в 2010 году таких было только 76 человек. Таким образом, как сообщалось ранее, в прошлом году москвичи впервые завоевали более половины дипломов победителей Всероссийской олимпиады.

Уточняется, что в 2018 году победители и призеры олимпиады представляли 227 столичных школ, что составляет более 40% от общего количества образовательных учреждений Москвы.

Отмечается также, что в 2018 году по сравнению с 2010-м втрое возросло количество выпускников московских школ, которые по итогам Единого госэкзамена набрали 220 и более баллов по трем предметам - с 6,8 до 21,6 тыс. человек.